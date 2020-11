Nog steeds onderzoek gaande bij laatste verblijfplaats Sumanta Bansi

HOORN - De politie doet nog steeds onderzoek in de woning waar eerder twee verdachten zijn gearresteerd in verband met de vermissing van Sumanta Bansi. De woning is tevens de laatste verblijfplaats van Sumanta Bansi, voordat zij vermist raakte in februari 2018.

Op vrijdag 13 november werd een derde verdachte op een rij opgepakt: een veertigjarige man werd door de politie meegenomen. Volgens buurtbewoners zou het gaan om de zoon van de eerder gearresteerde 63-jarige man, die eveneens in het huis woonde en eerder die week werd aangehouden.

Bij de woning wordt nog steeds onderzoek gedaan. De ramen van de woning zijn afgeplakt en het huis en de tuin zijn afgezet om het aan het zicht te onttrekken. De beide verdachten die bij de woning werden gearresteerd zitten nog vast. De verdachte die als eerste werd gearresteerd mag zijn proces zin vrijheid afwachten.

Grootschalig onderzoek

Een buurtbewoner laat weten dat het er net zo uitziet als voorgaande week: "Het huis is nog steeds niet bewoond, al kwam de vrouw die er woonde gisteren wel even langs de woning." Volgens de buurtbewoner is de buurt ingelicht dat het onderzoek zes of zeven werkdagen in beslag zou nemen. Deze periode is nu verstreken.

Het Openbaar Ministerie kan inhoudelijk niets over het onderzoek delen, vanwege de privacy van de verdachten, maar laat weten dat het onderzoek in de woning nog loopt."Het onderzoek in de woning is nog niet afgerond. In grootschalige onderzoeken is het niet ongebruikelijk dat bepaalde onderzoekshandelingen meerdere dagen, of zelfs weken, in beslag nemen", aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Over de resultaten van het onderzoek in de woning doet het OM geen mededelingen.