Ook derde verdachte verdwijning Sumanta Bansi langer vast

HOORN - De derde verdachte in de vermissingszaak van Sumanta Bansi moet het onderzoek in bewaring afwachten, dat besloot de rechter-commissaris vandaag. De 40-jarige man werd afgelopen vrijdag opgepakt bij zijn woonadres in Hoorn, wat tevens de laatste verblijfplaats is die bekend is van Sumanta Bansi.