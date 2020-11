Eén verdachte mag onderzoek naar verdwijning Sumanta Bansi in vrijheid afwachten

HOORN - De 34-jarige man uit Rijswijk die vorige week werd aangehouden door de politie, mag het onderzoek naar de verdwijning van Sumanta Bansi in vrijheid afwachten. Dat meldt het Openbaar Ministerie op Twitter.

De 34-jarige man uit Rijswijk werd afgelopen zondag door de politie gearresteerd voor de betrokkenheid bij de verdwijning van de Surinaams-Hindoestaanse vrouw uit Hoorn. Gisteren maakte het OM bekend dat hij het onderzoek in vrijheid mag afwachten, maar dat hij nog wel als verdachte wordt gezien.

Twee verdachten nog vast

In het onderzoek heeft de rechter-commissaris besloten om de 63-jarige man uit Hoorn, die afgelopen dinsdag werd aangehouden, in bewaring te stellen. Ook de 40-jarige man die gisteren werd aangehouden bij een woningonderzoek in Hoorn zit nog vast.