Hilversumse arts blikt terug op verblijf in vluchtelingenkamp Samos: "Bizarre tijd"

Ze vertelt dat er opnieuw twee branden in het kamp zijn geweest met behoorlijk wat impact. Hierbij zijn meerdere containers afgebrand waar hele families in woonden. Dit betekent dat er zo'n 1.000 mensen zonder spullen zijn komen te zitten. "Dit is wel het heftigste wat we tot nu toe hebben meegemaakt", vertelt de arts.

Terugblik

Verder laat ze weten hoe ze de drie maanden op Samos heeft beleefd. Zo schetst ze de situatie toen ze aankwam in de kliniek en bleek dat er eigenlijk te weinig mensen waren. "Omdat ik het werk in die eerste week zo geweldig vond, heb ik vrij snel besloten om langer op het eiland te blijven en als medisch coördinator te helpen."

Een week later veranderde alles plotseling drastisch. Het kamp ging op slot door corona en ze moest in quarantaine. De kliniek is in totaal ruim twee weken dicht geweest. "En de moed was me in de schoenen gezakt na meerdere (verschrikkelijke) gesprekken met Griekse autoriteiten en non-profit organisaties met ieder hun eigen achterliggende agenda en wensen. Het prioriteren van de (basis)behoeftes van de vluchtelingen was in deze gesprekken ver te zoeken", vertelt ze.

Dit zorgde voor spanningen in het kamp en het resulteerde uiteindelijk in twee kleine branden in het kamp. Nadat ze hun kliniek net buiten het kamp hadden opgezet, leek alles weer de normale kant op te gaan. Er waren nog maar een paar coronapatiënten in isolatie en de maatregelen werden langzaamaan opgeheven.