Hilversumse arts op Samos voor het eerst in vluchtelingenkamp: "Echt verschrikkelijk"

HILVERSUM - De Hilversumse Jeanine van Ancum heeft een aangrijpende week achter de rug als arts voor de vluchtelingen op het Griekse eiland Samos. Het vluchtelingenkamp is nog steeds in lockdown, waardoor de mensen al meer dan twee weken zonder zorg zitten. Daarnaast was ze voor het eerst zelf in het kamp. "Het is er smerig en de ratten lopen overal, maar toch maken de mensen er wat van", vertelt ze in haar wekelijkse vlog voor NH Nieuws.

En dat terwijl het coronavirus zich steeds verder verspreid in het kamp. "Er zijn nu 83 gevallen bekend, maar er komen er nog elke dag meer bij. Veel meer vluchtelingen hebben klachten, maar ze willen zich liever niet laten testen. Als ze positief getest worden, moeten ze twee weken in quarantaine in een container met tien andere mensen. De omstandigheden zijn op z'n zachtst gezegd niet prettig. Dat willen ze dan ook vermijden."

Het vluchtelingenkamp op Samos zit sinds ruim twee weken in lockdown, nadat twee bewoners besmet bleken met het coronavirus. De situatie begint ondertussen schrijnend te worden. "Door allerlei geneuzel zitten de mensen in het kamp al die tijd al zonder basiszorg", vertelt Jeanine.

Voor het eerst naar het kamp

Om zorg te kunnen geven aan de vluchtelingen op Samos wordt er gekeken of er een extra kliniek geopend kan worden net buiten het kamp, vlakbij de hoofdingang. Om het terrein te verkennen was Jeanine deze week voor het eerst echt zelf in het kamp. "Het kamp was grotendeels wat ik me had voorgesteld: overal afval en er hangt een enorm smerige geur, de tenten waar mensen in wonen vallen van ellende uit elkaar en de ratten lopen je voor de voeten. Toch is er ook blijdschap, overal rennen kinderen lachend langs je heen en spelen spelletjes op de open plekken, door het hele kamp klinkt er muziek en er is een 'marktstraat' waar mensen hun spullen proberen te verkopen."

Heftige dagen

Alle indrukken zorgen ervoor dat Jeanine terugkijkt op een heftige week. "Samen met de andere artsen met wie ik hier woon, wandelen we regelmatig even 's avonds op het strand om alles te vergeten wat er op je af komt. Het is hier gewoon heel erg heftig."

Bekijk hier de hele vlog van Jeanine: