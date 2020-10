Hilversumse arts op Samos: minder corona in vluchtelingkamp, maar druk blijft hoog

HILVERSUM - Het aantal coronagevallen daalt steeds verder, maar toch zit de Hilversumse arts Jeanine van Ancum allesbehalve stil op het Griekse eiland Samos. "We hebben het nog steeds hartstikke druk in de kliniek en de druk op de zorg hier blijft groot", vertelt ze in haar nieuwste vlog voor NH Nieuws.

Jeanine werkt lange dagen om de bewoners van het vluchtelingenkamp te kunnen helpen. "We zien tot de tweehonderd mensen per dag. De meeste hebben kleine klachten, maar een handvol heeft ergere klachten waar acuut hulp voor nodig is. Die proberen we zo snel mogelijk te helpen of door te verwijzen naar het ziekenhuis op het eiland. We merken ook dat er vluchtelingen zijn met mentale klachten. Al met al hebben we het er erg druk mee en ik merk dat ik steeds langere dagen maak."

De coronapiek lijkt nu achter de rug in het kamp. "Er zijn nog vier mensen ziek. Dat is al veel minder dan eerst. Heel langzaam gaat het kamp ook uit lockdown en is er steeds minder politie te zien", vertelt ze. Toch betekent dat niet dat het daarom rustiger wordt. "Er zijn nog veel bewoners van het kamp met medische klachten."

Jeanine werkt al twee maanden als arts in het vluchtelingenkamp op Samos, om vluchtelingen aan medische hulp te helpen. Vooral haar eerste weken waren ontzettend heftig. Zo was er al een brand in het kamp en kwam daar halverwege vorige maand een flinke corona-uitbraak bij waardoor het het hele vluchtelingenkamp in lockdown moest.

De druk op de zorg op het kleine Griekse eiland is groot. Het lokale ziekenhuis is niet ingericht op het behandelen van zoveel patiënten. "Het ziekenhuis hier is ooit gebouwd voor de bewoners van het eiland en kon dat prima aan. Door de vluchtelingen is het aantal inwoners op het eiland bijna verdubbeld en heeft het ziekenhuis het hartstikke druk. En daar komt het coronavirus nog eens bij", vertel Jeanine.

De zorgverlening is volgens Jeanin ook niet altijd even goed. "Het ziekenhuis kan al deze zorg steeds minder aan. Deze week hadden we een man die in Syrië in zijn voet geschoten is en daardoor chronische pijnklachten heeft. Die klachten zijn verergerd doordat hij in het kamp verkeerd terecht is gekomen en zijn hele voet blauw en opgezwollen is. Het ziekenhuis stuurde hem weg, omdat ze de klachten niet acuut vonden. Daardoor zat deze man woedend voor de deur van het ziekenhuis. Een hele vervelende situatie."

Vrees voor opstanden

Ook in het vluchtelingenkamp zelf is het allesbehalve rustig. "De geruchten gaan al langer dat een groot deel van de vluchtelingen wordt verplaatst naar een ander kamp, midden op het eiland. Dat kamp ziet er echt uit als een gevangenenkamp. Het is volledig afgezet met hoge hekken met prikkeldraad, waardoor veel bewoners het niet zien zitten om daar heen te gaan. Als de kampbewoners daar echt heen moeten, vrezen we echt dat er nog opstanden komen."