Arts blijft vier maanden langer vluchtelingen helpen: "Het leven is zo oneerlijk"

Al twee maanden zet Jeanine zich vrijwillig in om vluchtelingen op Samos te helpen. Afgelopen week zat ze voor de tweede keer in quarantaine en het coronavirus duikt steeds meer op in het kamp. "De aantallen zijn nu opgelopen tot 120 besmettingen in het kamp", vertelt Jeanine. Op dit moment zitten er nog veertig mensen in containers in quarantaine.

Het vluchtelingenkamp zit dan ook volledig op slot en de artsen hebben een tijdelijke kliniek opgezet om zo toch mensen te kunnen helpen. "We hebben twee en een halve week geen patiënten gezien, en voor mij was dat onacceptabel."

Vies

Ze laat weten dat het leven in het kamp verschrikkelijk vies is. "Alles stinkt en de toiletten lopen over. Ik vind het zo knap hoe mensen hier jaren kunnen wonen en alsnog zo positief kunnen blijven." Daarnaast maakt ze zich ook zorgen om de winter. Het is koud en tenten worden door de wind weggevaagd. "Het leven is zo oneerlijk."

In haar wekelijkse vlog vertelt ze ook dat zich goed voelt na deze week werken en ze is blij dat ze zichzelf nuttig heeft kunnen maken: