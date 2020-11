Pilot gestart om economisch daklozen tijdelijk onderdak te bieden

AMSTERDAM - De Regenboog Groep is samen met gemeente Amsterdam en woningcorporaties een pilot gestart om economisch daklozen een tijdelijke woning te bieden. Het gaat om woningen die op de planning staan om gerenoveerd of gesloopt te worden.

In het afgelopen jaar zijn er veel economisch daklozen bijgekomen in Amsterdam. De Regenboog Groep vertelde laatst al aan NH Nieuws dat zij drie keer zoveel aanmeldingen binnen hebben kregen dan het jaar ervoor.

Gemeente Amsterdam zag ook een stijging in het aantal economisch daklozen en kwam met een plan van aanpak voor de besteding van de zogenoemde "Blokhuisgelden". Van deze 200 miljoen euro die minister Blokhuis beschikbaar stelt ter bestrijding van het daklozenprobleem, krijgt Amsterdam 47 miljoen euro.

Tijdelijk Onder Dak

De gemeente treedt nu dus samen op met woningcorporaties om dak- en thuislozen onderdak te bieden. De corporaties die meedoen met 'Tijdelijk Onder Dak' hopen dat er zo'n 200 woningen per jaar beschikbaar komen. Zij bieden deze daklozen een tijdelijk onderkomen aan voor een jaar.

Alleen woningen die worden gerenoveerd of gesloopt, maar nog een tijdje leegstaan, worden hiervoor gebruikt. Dit om te voorkomen dat andere woningzoekers die op de wachtlijst staan, nog langer moeten wachten. De huizen worden voor een sociale huurprijs verhuurd aan de economisch daklozen. Zij worden aan elkaar gematcht door de Regenboog Groep.

Weinig andere problemen

Economisch werklozen hebben vaak weinig andere problemen, waardoor ze niet in aanmerking komen voor maatschappelijke opvang of urgentie terwijl ze wel dringend op zoek zijn naar een woning. Economisch dakloze Kitty vertelde al eerder aan NH Nieuws dat het niet zo'n ver-van-je-bed-show is: "Ik ben ondernemer, ben slim en toch overkwam het mij. Ik ken echt veel hoogopgeleide mensen die door omstandigheden gewoon op de achterbank van hun auto zijn beland."

De bewoners ondertekenen niet alleen een huurcontract, maar maken ook afspraken over onder meer het zelf zoeken naar een meer structurele woonplek en eventueel naar betaald werk.