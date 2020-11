Amsterdam komt met Plan van Aanpak Dakloosheid

AMSTERDAM - Amsterdam trekt bijna 42 miljoen euro uit om dak- en thuislozen extra begeleiding en ondersteuning te bieden. Dat schrijft verantwoordelijk wethouder Simone Kukenheim aan de gemeenteraad. In totaal krijgt Amsterdam 47 miljoen euro van de overheid om het daklozenprobleem te bestrijden.

Adobe Stock

Zorgelijk Amsterdam heeft een serieus daklozenprobleem. De afgelopen jaren is de opvang voor daklozen in de stad flink uitgebreid, maar toch worden de wachtlijsten voor mensen die hulp zoeken alleen maar langer. Naast mensen met (psychiatrische) problemen komen er mede door corona ook steeds meer economisch daklozen bij. En dat is zorgelijk zegt wethouder Zorg & Jeugd Simone Kukenheim.

Daklozenprobleem zorgelijk - NH Nieuws

Ondersteuning en begeleiding Amsterdam krijgt 47 miljoen euro van het Rijk om het daklozenprobleem aan te pakken. Verreweg het grootste deel daarvan -bijna 42 miljoen euro- wordt gebruikt om dak- en thuislozen te ondersteunen en te begeleiden.

Ondersteuning en begeleiding - NH Nieuws

Oplossingen voor de korte termijn Kukenheim weet dat het gebrek aan woningen het grootste probleem is in de stad. Amsterdam wil ook wel meer gaan bouwen, maar een oplossing op de korte termijn is het niet. Daarom wordt nu ook gewerkt aan tijdelijke oplossingen die meteen effect hebben.

Oplossingen voor de korte termijn - NH Nieuws

Twee jaar te kort voor structurele oplossingen Amsterdam heeft de 47 miljoen euro gekregen in het kader van het landelijke Plan van Aanpak Dakloosheid voor 2020-2021. Amsterdam is blij met het budget, alleen niet met de looptijd van het landelijke plan. Die is twee jaar, en dat is volgens Kukenheim te kort om echt met structurele oplossingen te komen voor het daklozenprobleem.

Twee jaar te kort voor structurele oplossingen - NH Nieuws

Driehonderd extra bedden Ook maakte Kukenheim vanmiddag bekend dat er mogelijk nog deze week driehonderd bedden worden vrijgemaakt voor dak- en thuislozen in de stad. Deze bedden zijn in ieder geval twee weken beschikbaar. "Zolang de recente coronamaatregelen van het kabinet gelden."

Lees ook Play Amsterdam Ruim drie keer zoveel aanmeldingen van economisch daklozen in Amsterdam