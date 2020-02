Joram is economisch dakloos: "Ik heb te weinig te besteden om een huisje te huren"

Joram Jacobs zoekt nu al twee jaar naar een betaalbare woning in zijn geliefde Amsterdam. Als economisch dakloze kan hij tijdelijk onderdak vinden in een passantenhotel. Een economisch dakloze is iemand die door zijn of haar financiële situatie op straat komt te staan. Uit cijfers van de GGD bleek vorig jaar dat van de 34 nieuwe daklozen die er wekelijks in Amsterdam bijkomen, 24 mensen economisch dakloos zijn.

Als decorbouwer verdient Joram te weinig voor de Amsterdamse huurprijzen. "Ik heb geen 500 euro per maand te besteden om een huisje te huren." Hij heeft geprobeerd om buiten Amsterdam te wonen, maar hij had heimwee naar de stad. Joram: "Hier ligt mijn leven. Ik werk in Amsterdam, ik heb hier mijn hobby, mijn vrienden, mijn familie. Dus eigenlijk alles." Passantenhotel Na onderhuur en veelvuldig logeren bij vrienden en familie kwam Joram op straat te staan. Inmiddels kan Joram tijdelijk in een passantenhotel verblijven. Een passantenhotel, ook wel opvanghotel of passantenpension genoemd, is een tijdelijke woonplek voor zelfredzame mensen die geen woning hebben. De kamers zijn gemeubileerd en worden maximaal zes maanden verhuurd. HVO Querido beheert meerdere passantenhotels in Amsterdam. Zij bieden hun gasten ook hulp bij hun zoektocht naar een woning.

Deze maand zoekt AT5’s Bouw Woon Leef uit wat de invloed van de krappe woningmarkt is op (kwetsbare) woningzoekenden. De gemeente, woningcorporaties en zorginstanties werken samen om de grote hoeveelheid daklozen op te vangen. Katia Maas van het Leger des Heils vertelt in de aflevering dat economisch daklozen moeilijk opvang kunnen vinden, omdat veel zorginstellingen alleen mensen met complexe problematiek kunnen verwelkomen en daardoor economische daklozen moeten doorverwijzen. Maas legt uit dat hierdoor economische daklozen extra problemen kunnen ontwikkelen. Maas: "Na een paar maanden zie je dat mensen zo teloor zijn gegaan, dat ze daardoor toch andere problemen erbij ontwikkelen."

Quote "Hier ligt mijn leven. Ik werk in Amsterdam, ik heb hier mijn hobby, mijn vrienden, mijn familie. Dus eigenlijk alles" Joram

Afgelopen mei trok De Regenboog Groep aan de bel over de grote hoeveelheid economisch daklozen. Volgens de Regenboog Groep belanden jaarlijks zo’n 1250 mensen in deze situatie. In december deden woningcorporaties een actie door tweehonderd woningen beschikbaar te stellen voor economische daklozen. Hierdoor zouden ongeveer 400 economische daklozen een jaar onderdak krijgen. Onzekere toekomst Vanuit het passantenhotel blijft Joram zoeken naar een woning voor hem en zijn hond Animal. Of het hem gegund is om weer een vaste woning te vinden in Amsterdam, blijft de grote vraag. Joram: "Misschien dat HVO Querido me er mee kan helpen, dat weet je niet. Die hebben de woningen ook niet voor het uitdelen."