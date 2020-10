Ruim drie keer zoveel aanmeldingen van economisch daklozen in Amsterdam

AMSTERDAM - De Regenbooggroep ziet een verdrievoudiging van het aantal aanmeldingen van economisch daklozen ten opzichte van vorig jaar. Deze groep 'zelfredzame' daklozen, die geen psychische problemen hebben of verslavingen, hebben vaak een baan maar zijn niet in staat een eigen woonruimte te vinden. Naast de krappe woningmarkt, is corona volgens de Regenbooggroep een belangrijke oorzaak van deze stijging. "Dit is nog maar het topje van de ijsberg."

Vorig jaar waren er tot oktober 260 aanmeldingen voor hulp bij de Regenbooggroep, dit jaar zijn dat er al bijna 900. En dit aantal ligt waarschijnlijk nog een stuk hoger, omdat niet alle economisch daklozen zich melden bij de hulporganisaties. Ook HVO-Querido ziet het aantal economisch daklozen in Amsterdam toenemen. Deze flinke stijging is volgens Els van Koeverden van de Regenbooggroep voor een deel te wijten aan de coronacrisis: "Mensen zijn hun werk verloren, hebben minder inkomen of kunnen hun huur niet meer betalen. Daarnaast kunnen mensen niet meer van bank tot bank hoppen uit angst voor corona. Maar het is ook echt een huisvestingsprobleem in Amsterdam. Er zijn gewoon te weinig betaalbare woningen beschikbaar. " Verontrustend Wethouder Simone Kukenheim noemt deze stijging verontrustend. "Mensen zonder woning, lopen veel risico om in korte tijd veel meer problemen te ontwikkelen. Zij kunnen moeilijk hun baan houden, lopen meer risico op verslaving en geestelijke problematiek, en als zij echt buiten overnachten, bestaat het risico op fysieke problemen," laat zij in een reactie weten. Tekst loopt door onder de video.

Economisch daklozen - NH Nieuws

Kitty Steenwijk uit Amsterdam heeft ruim een jaar van huis naar huis gehopt en gelogeerd bij kennissen. Na haar scheiding lukt het haar niet om een huis te vinden in Amsterdam. "Het is een enorm stressovolle tijd geweest. Je hebt gewoon geen plek om jezelf terug te trekken en bent altijd afhankelijk van de liefdadigheid van anderen. " Volgens Kitty kan iedereen zomaar opeens op straat komen te staan. "Ik ben ondernemer, ben slim en toch overkwam het mij. Ik ken echt veel hoogopgeleide mensen die door omstandigheden gewoon op de achterbank van hun auto zijn beland."

Quote Bouw alle leegstaande hotels om, waar dakloze mensen even tot rust kunnen komen. Els van koeverden - de regenbooggroep

Afgelopen voorjaar liet het kabinet weten 200 miljoen euro in 2020 en 2021 toe te kennen aan de dak- en thuisloosheid. Centrumgemeenten konden plannen indienen om deze zogenoemde “Blokhuisgelden” een bestemming te geven. Volgende week komt wethouder Kukenheim met een brief over waar ze dit geld aan willen besteden. Het project ‘Onder de Pannen’ zoekt lege locaties waar economisch daklozen onderdak kunnen krijgen. Als jij een ruimte over in jouw huis om een economisch dakloze in op te vangen, kun je je hier aanmelden.