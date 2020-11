Vogelgriep maakt slachtoffers in Eemmeer

BLARICUM - Aan de oevers van het Eemmeer spoelen deze dagen veel dode vogels aan, en ook in de achterliggende Eempolder worden in sloten veel kadavers aangetroffen. Zeer waarschijnlijk is de vogelgriep deze vogels fataal geworden. Het RIVM roept al sinds de uitbraak op om van kadavers af te blijven, omdat de vogelgriep zich anders snel kan verspreiden.

Vanuit Friesland en vanaf de Waddeneilanden komen al langer meldingen binnen van dode vogels die aanspoelen of in weilanden en sloten liggen. Het RIVM bevestigt na onderzoek dat in veel gevallen vogelgriep de doodsoorzaak is. Ook in Noord-Holland zijn enkele gevallen bekend.

Verzwakt

Ten westen van de A27, waar de Stichtse brug over het water naar het nieuwe land gaat, ligt een smal strookje Noord-Holland aan de kust van het Eemmeer. Het is een overwinteringsplek van vele tienduizenden eenden, ganzen en andere watervogels. Het zijn dit soort plekken waar de vogelgriep toeslaat: hier zitten heel veel vogels bij elkaar, waarvan sommige verzwakt zijn door de lange trek die ze achter de rug hebben. De laatste dagen zijn daar veel dode vogels gevonden.