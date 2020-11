Dierenambulance maakt zich zorgen over oprukkende vogelgriep: "Al negen meldingen gehad"

AMSTELVEEN - Steeds meer ganzen hebben de vogelgriep. Dat zegt Miriam Bosman van de Dierenambulance Ronde Venen/Amstelland. Op verschillende plekken in de provincie zijn al zieke vogels gevonden en er wordt gesproken over een uiterst zorgelijke situatie . "De ganzen vallen uit de lucht en blijven trillend op de grond liggen. Het lijkt wel alsof ze de ziekte van Parkinson hebben."

NH Nieuws ging mee naar een melding in Uithoorn. Paul uit de Meerwijk belde de Dierenambulance omdat een gans krijsend in zijn tuin lag. "Kwaak, kwaak! Ik ben toen naar buiten gelopen en daar, zag ik een gans liggen, er kwam bloed uit z'n mond."

Ellen, die vandaag op de Dierenambulance rijdt in Amstelland, kan al uit het telefoongesprek opmaken dat het dier tegen de gevel van het huis is gevlogen en vermoed dat dit beestje de vogelgriep onder de leden heeft. Op locatie vertelt ze dat de gans uit voorzorg wordt geëuthanaseerd. Volgens haar kan het gevallen dier niet naar een opvang omdat de gans besmettelijk is. "Dan moet de hele vogelopvang geruimd worden. Dus dat kan gewoon niet."

Andere regio's

Niet alleen uit Amstelland, ook vanuit West-Friesland en 't Gooi zijn meldingen gekomen. Om het zekere voor het onzekere te nemen, rijdt de Dierenambulance van Amstelveen in ieder geval tijdelijk met een andere wagen dan normaal wanneer ze de zieke vogels komen ophalen.

"We willen voorkomen dat de zeer besmettelijke vogelgriep straks de vogelopvang in komt. We hebben de laatste tijd al zeker negen meldingen gehad, onder andere in Amstelveen en Uithoorn. De zieke vogels euthanaseren we en daarna worden ze onderzocht. We weten van één vogel zeker dat het om vogelgriep gaat."

Toch denkt ze niet dat het daarbij blijft. "De resultaten van de andere ganzen moeten nog terugkomen, maar het vibreren van de nek is zo kenmerkend voor de variant van deze ziekte, dat er nauwelijks twijfel is: dit is vogelgriep."