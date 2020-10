Van vogelgriep verdachte vogels gevonden in Hilversum en Wijdemeren: "Raak ze niet aan"

NAARDEN - Het Naarder Vogelhospitaal heeft deze week al drie vogels binnengekregen die hoogstwaarschijnlijk besmet zijn met het vogelgriepvirus. Het gaat om drie ganzen. Twee werden er gevonden in Hilversum, de derde in de gemeente Wijdemeren. Het vogelhospitaal roept mensen op zieke vogels niet aan te raken.

Er lijken steeds meer vogels besmet met het vogelgriepvirus. Onlangs werden er al zieke vogels aangetroffen in het Utrechtse Kockengen. Nu dus ook aan de andere kant van de Loosdrechtse Plassen.

Het vogelhospitaal roept mensen die zieke vogels vinden op om deze vooral niet zelf op te pakken en vooral afstand te houden om te voorkomen dat het virus aan de schoenzolen meegenomen kan worden. Dat kan er namelijk voor zorgen dat het virus zich sneller verspreid.

Bel de dierenambulance

Als er een zieke vogel wordt gevonden, vraagt het vogelhospitaal meteen de dierenambulance te bellen. De vogels worden dan veilig vervoerd naar het vogelhospitaal. Daar worden ze gecheckt en wordt gekeken of ze echt symptomen hebben die passen bij de vogelgriep. Het vogelhospitaal licht dan ook de juiste instanties in.

De vogelgriep die nu heerst is de H5N8-variant, een vrij nieuwe variant waar nog weinig over bekend is. Voor zover bekend is de vogelgriepvariant niet gevaarlijk voor mensen.