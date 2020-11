Honderd personen bij uitvaart: na de persconferentie snel nog extra familie bellen

HOORN - Nabestaanden stonden de afgelopen twee weken voor een lastige keuze: slechts dertig mensen mochten aanwezig zijn bij het afscheid van hun dierbare. In de persconferentie van gisteravond kwam het niet ter sprake, maar deze situatie is vanaf vandaag weer teruggedraaid naar honderd aanwezigen. Een hele opluchting, volgens uitvaartondernemer Martien Weel.

Dat de groep met nabestaanden bij een begrafenis weer groter mag zijn scheelt veel, ervaart uitvaartondernemer Martien Weel. "We mogen de dertig personen loslaten en weer terug naar honderd en dat is een wereld van verschil voor nabestaanden, want de keuze wie wel of niet aanwezig mag zijn is een lastige geweest."

Weel werkte de afgelopen dagen aan de organisatie van een uitvaart die donderdag plaats gaat vinden en dat vergt nu aanpassingsvermogen. "De familie had in de eerste instantie maar dertig personen uitgenodigd. De uitvaart vindt morgen plaats dus het was spannend of dit teruggedraaid zou worden. Gisteravond heeft de familie direct weer een heleboel mensen uitgenodigd om bij de uitvaart aanwezig te zijn."

Uitzondering voor grote gezinnen

Voor nabestaanden betekent het terugdraaien van de regeling erg veel, weet Martien. Want dertig personen zou bij uitvaarten van grote gezinnen betekenen dat directe naasten niet aanwezig zouden kunnen zijn. Een uitzondering moest hier een oplossing voor bieden: deze was bij de veiligheidsregio opvraagbaar. "Ik heb hier uiteindelijk in deze kort tijd geen gebruik van hoeven maken", vertelt Weel.