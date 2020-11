Uitzondering voor 30 personen bij uitvaart: "Anders kan niet iedereen erbij zijn"

HOORN - Om het coronavirus terug te dringen mogen er vanaf aanstaande maandag nog maar dertig personen bij een uitvaart aanwezig zijn, met uitzondering voor grote families werd vanmiddag bekend. Uitvaartondernemer Martien Weel merkt dat er begrip is voor de beperking, maar afscheid nemen van een overledene is tegelijkertijd iets wezenlijks. Hij staat voor een uitdaging: hoe zorg je voor een waardig eerbetoon en geef je toch iedereen gelegenheid tot afscheid nemen?

Vanaf aanstaande maandag mogen er in plaats van 100 bezoekers nog maar 30 naasten een uitvaart bijwonen. De aanscherping ging niet direct na de persconferentie in, omdat veel uitvaarten al gepland stonden. Er is begrip voor de maatregel, maar het afscheid gaat hierdoor wel anders dan de familie soms voor ogen heeft, merkt Martien Weel. "Vooral een condoleance is tegenwoordig 'door de voordeur er in en door de achterdeur er weer uit', zonder handen schudden of een knuffel."

Uitzondering

"Ook de uitvaart kan als klein en karig ervaren worden", vertelt de Hoornse ondernemer. Het meest lastige is het volgens hem voor de familie een keuze te maken: wie mag wel komen en wie niet? "Bij een flinke familie zou dat betekenen dat niet iedereen er bij zou kunnen zijn en dat is moeilijk." Daarom werd vanmorgen duidelijk dat er een uitzondering mogelijk is.

Bij bijzondere omstandigheden kan er op aanvraag een uitzondering verleend worden door de burgemeester. "Wanneer een familie uit meer dan dertig personen bestaat, dan mogen alle eerste- en tweedelijns familielieden de uitvaart bijwonen." Wel heeft Weel nog vraagtekens hoe dit in de praktijk gaat. "Bij een overlijden op vrijdag, bereid je de uitvaart in het weekend voor. Is de burgemeester dan bereikbaar?"