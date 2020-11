Aantal coronabesmettingen in West-Friesland daalt verder

WEST-FRIESLAND - Het aantal mensen dat in West-Friesland de afgelopen twee weken positief is getest op corona, is gedaald ten opzichte van twee weken geleden. Dit blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Wel is het risiconiveau zeer ernstig in de regio nog van toepassing.

Waar de meeste gemeenten een daling in het aantal positief geteste inwoners laat zien, is er in Koggenland een lichte stijging. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen twee weken 553 mensen positief getest, twee weken geleden waren dat 523 mensen per 100.000 inwoners.

De daling van het aantal positief geteste inwoners lag in Drechterland het hoogst. Twee weken geleden testte daar nog 694 mensen per 100.000 inwoners positief. Nu is dat flink gedaald met 507 mensen per 100.000 inwoners.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen twee weken in jouw gemeente: