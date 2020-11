Allerzielen in West-Friesland: dit jaar niet voor iedereen

WEST-FRIESLAND - Jaarlijks worden tijdens Allerzielen nabestaanden in de kerk uitgenodigd om hun geliefden te herdenken, maar dat ziet er dit jaar anders uit. Hoewel het aantal overledenen dit jaar hoger is door corona en de behoefte om te herdenken juist nu groot is, zijn de mogelijkheden beperkt. Dat betekent herdenken in kleine groepen, vanuit huis of alleen op uitnodiging.

In Enkhuizen wordt een traditionele viering gedaan zoals voorgaande jaren, maar wel voor slechts dertig personen. "We willen graag de gelegenheid bieden hierbij stil te staan en hebben de inschrijving geopend voor wie wil." Wel gaat dit anders dan voorgaande jaren. "De bezoekers moeten een mondkapje dragen tot ze op hun plek zitten en zij mogen niet door de kerk lopen."

Diaken Wim Zürlohe van de St. Franciscus Xaverius parochie gaat vandaag in twee verschillende kerken voor bij een Allerzielenviering. Zijn parochie werk samen met zes kerken in West-Friesland, welke allen op een andere manier vorm geven aan Allerzielen.

Zelf een kaars aansteken om even stil te staan bij de overledene is er niet bij dit jaar, vertelt de diaken. "De naam van de overleden wordt voorgelezen en ik haal stuk voor stuk de kaarsen op bij de familie en steek die aan bij de Paaskaars. Dat wordt heel wat heen en weer lopen."

Oorspronkelijk werd ingezet op twee diensten in Enkhuizen om plaats te bieden aan meer nabestaanden, maar slechts 23 belangstellenden schreven zich in. "Wij hadden ook verwacht dat er dit jaar juist meer behoefte zou zijn om te gedenken", vertelt Zürlohe. Hij vermoedt dat mensen toch huiverig zijn de kerk op te zoeken. "Onze bezoekers zijn over het algemeen 65-plussers en er is dan toch een zekere angst om groepen op te zoeken."

Alleen op uitnodiging

In Bovenkarspel was de grote animo om te gedenken dit jaar juist reden om geen viering te organiseren. "Er is veel behoefte aan en dat maakt het juist lastig: wie mag er wel komen en wie niet? Hier is door het bestuur gekozen om de kerk overdag open te stellen om het bezoek te kunnen spreiden", licht Zürlohe toe. In Venhuizen wordt de viering uitgesteld tot een later moment en is er een samenzijn op het kerkhof in de buitenlucht. In Hoogkarspel is gekozen voor vijf korte momenten om te vieren.

Pastoor Samuel van de Rooms Katholieke parochie Heilige Matteüs in Hoorn en Zwaag heeft er vanmorgen al een viering op zitten. Zijn parochie zag zich dit jaar genoodzaakt alleen de familieleden van de overledenen van afgelopen jaar uit te nodigen. "Alleen de parochianen die een uitnodiging hebben ontvangen, mogen komen."

Lege gebouwen

Een moeilijke situatie voor kerken die liever meer mensen binnen zien dan minder. "Dat is verschrikkelijk, maar dat is hoe het dit jaar moet helaas." Voor pastoor Samuel persoonlijk voelt de situatie scheef. "We hebben zulke grote gebouwen, maar mogen er maar dertig mensen in kwijt. Gelukkig kunnen we één van de vieringen streamen, zodat er digitaal meer mensen bij kunnen zijn."

Ook in zijn parochie zijn mensen overleden door corona. In de viering is er extra aandacht voor de gevolgen van het virus. "We staan in gebed stil bij de overledenen door corona en wat het met ons doet."