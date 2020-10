Hoop op uitzondering voor grote kerken: "Dertig mensen is wel heel weinig"

HAARLEM -De oproep van minister Grapperhaus aan kerken om niet meer te zingen in de kerk en om met maximaal 30 mensen bij een dienst aanwezig te zijn, zorgt voor onthutste reacties bij Haarlemse kerken, maar kan bovenal rekenen op begrip. "Dertig mensen is wel heel erg weinig voor zo'n grote kerk als deze", vertelt Jan Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam. Hij hoopt dat er toch een uitzondering kan worden gemaakt voor de St. Bavo kathedraal net zoals voor de grotere theaters in Haarlem.

De oproep van minister Grapperhaus komt naar aanleiding van het nieuws uit Staphorst, waar afgelopen weekend zeshonderd mensen welkom waren bij een kerkdienst, zonder mondkapjes te dragen. Bisschop Hendriks vindt de gebeurtenis in Staphorst ongelukkig en geeft aan dat de dekanaten verspreid over Noord-Holland de landelijke richtlijnen zullen volgen.

Komende week zal het landelijke bestuur van de katholieke kerk nog overleggen over de oproep, na het kamerdebat over dit onderwerp aanstaande woensdag. Bisschop Hendriks heeft goede hoop dat er een mouw aangepast kan worden voor de grotere kerken, zeker met het oog op de feestdagen.

De kerk hanteert al sinds het begin van de corona-uitbraak, een reserveringssysteem voor de diensten. Bezoekers moeten vooraf een plekje reserveren online, als ze een dienst bij willen wonen, om te voorkomen dat het te druk wordt en mensen geweigerd moeten worden bij de ingang. Voorlopig zal het reserveringssysteem blijven voortbestaan.

Protestantse kerk

De oproep uit Den Haag roept bij Tom de Haan, protestantse dominee in de Grote kerk van Haarlem, veel vragen op. "Ik denk dan gelijk aan lichtjesavond, de dag waarop we alle overledenen herdenken. Dat kan niet met maar 30 mensen en dan vraag ik me af hoe moet dat dan? En kerst natuurlijk, maar ook komende zondag." Hij is een beetje ontzet door het verzoek van Grapperhaus, maar vindt het ook logisch. "Het staat natuurlijk haaks op wat wij zijn. Als kerk wil je iedereen welkom heten en de deuren openzetten voor iedereen. Maar tegelijkertijd begrijp ik ook dat het ons wordt gevraagd in deze tijd."

Later deze week zal het bestuur van de Protestantse kerk met een reactie komen op het verzoek en naar verwachting zal de kerk haar verantwoordelijkheid nemen en gehoor geven aan de oproep, vermoedt De Haan.