Westfriese kerken moeten straks weer 'nee' verkopen: "Dat gaat tegen onze natuur in"

WEST-FRIESLAND - Ook kerken moeten zich aan de eis van maximaal dertig bezoekers gaan houden. Dat liet minister Grapperhaus vanmiddag weten na een overleg met kerkelijke koepelorganisaties. Afgelopen weekend liep het kerkbezoek in Staphorst uit de hand met zeshonderd bezoekers. Deze aantallen worden in West-Friesland bij lange na niet gehaald, maar ook hier moet 'nee' worden verkocht.

Desiree Woud is dominee van Protestantse gemeente Midden West-Friesland. En ook al was het bezoekersaantal in de grootste kerk binnen haar gemeente niet meer dan vijftig man de laatste tijd, toch vindt zij het belangrijk dat de maatregelen aangescherpt worden. "Als het uit de hand loopt zoals in Staphorst dan is dat nodig. Er is eerder al gebleken dat wij kerken superspreaders zijn."

Zelf is Woud longpatiënt en dat maakt dat zij begrip heeft voor de maatregelen. "Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor onze doelgroep: die zijn over het algemeen kwetsbaar omdat de leeftijd hoger ligt." In de kerk gold al een aanmeldingsplicht, maar bij dertig aanmeldingen zal voorlopig het sein op rood gaan. "'Nee' moeten verkopen is heel raar. De naam van de kerk is dat iedereen welkom is."

Eenzame, donkere dagen

Ook eenzaamheid ligt volgens haar op de loer. "Als de mensen extra voorzichtig worden en thuisblijven dan is dat in deze donkere dagen wel een risico. We zullen weer manieren moeten vinden toch oog voor elkaar te blijven houden. Ook de kerstdagen komen er weer aan. Doordat onduidelijk is hoe lang de regels gelden zijn die voorbereidingen erg lastig."

Tineke van Lente-Griffioen is dominee van PKN-gemeente Hoorn, Zwaag en Blokker. In kerkelijk centrum Het Octaaf in Hoorn ontvangt zij soms wel 75 bezoekers op een zondag. Zelf was ze nog niet op de hoogte van het nieuwe maximumaantal. "De afgelopen tijd konden mensen zich inschrijven voor de dienst, dat zou betekenen dat we nu bij dertig mensen 'stop' moeten zeggen. Dat is moeilijk, maar dat hebben we eerder al gehad. Ik merk dat we deze keer soepeler in onze reactie zijn."

Drempel

Van Lente-Griffioen merkt dat het kerkbezoek sinds corona sowieso is afgenomen. "De registratie werpt een drempel op. Je moet afspreken met jezelf dat je gaat en dat wil niet iedereen."