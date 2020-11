Texelse boeren al naar 'overkant' voor boerenprotest Den Haag

TEXEL - Met de laatste boot vanaf Texel is een kleine delegatie boeren alvast naar het vaste land gekomen. Dit omdat er vanaf morgenochtend vanaf verschillende plekken in de provincie boeren naar Den Haag gaan. Ze zijn het niet eens met de maatregelen die de agrarische sector krijgt opgelegd en vinden dat er te weinig is veranderd sinds de laatste boerenprotesten.