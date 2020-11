Boeren trekken opnieuw naar Den Haag: "Wij willen de koning spreken"

Het protest wordt georganiseerd door Farmers Defence Force (FDF) en naar verwachting zetten zo'n tachtig boeren koers richting de stad.

"Ze willen de boeren weg hebben zodat je een stikstofvergunning kunt geven aan bijvoorbeeld woning- en wegen en de industrie. Onder het mom van natuur worden boeren weggepest. Natuurgebieden moeten ontlast worden van stikstof. Dat is een onzinverhaal", vertelt boer Rob Smit.

Met de actie, die Code Oranje heet, willen de boeren voorkomen dat de Tweede Kamer instemt met de stikstofplannen van het kabinet. Landbouwminister Carola Schouten wil dat de Tweede Kamer de wet voor de kerstvakantie heeft behandeld, maar de boeren hebben grote bezwaren.

"Wij willen dat deze wet niet doorgaat. Boeren die langs een natuurgebied zitten, worden heel gemakkelijk uitgekocht. Maar als dat gebeurt mag je nergens anders in Nederland meer een veebedrijf beginnen. Als je dat weigert, onteigenen ze je", vertelt hij. "Dan lijkt het vrijwillig, maar je hebt geen keus. Dan ben je klaar als boer in Nederland."

Koning

Smit verwacht dat de Omgevingswet voor de Kerst wordt aangenomen en probeert er via de koning een stokje voor te steken. "Het is de bedoeling dat we naar Willem-Alexander gaan want hij moet een handtekening onder de wet zetten. We willen bij hem aankloppen om op te komen voor ons. We gaan hem een brief overhandigen en willen hem het liefst spreken natuurlijk", vertelt Smit.