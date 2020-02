Boerenprotest: 'Alles bij elkaar steekt het' voor deze West-Friese boeren

WEST-FRIESLAND - Na het melken van de koeien stapte een groep West-Friese boeren op de trekker. Zo'n vijftig man sterk vertrok vanmorgen naar Den Haag om te protesteren. Dit keer mochten ze niet over snelwegen, maar via provinciale wegen ging de rit dwars door Amsterdam.

Hoewel de gesprekken over het stikstofbeleid nog lopen, vindt deze groep boeren het belangrijk om vandaag van zich te laten horen. "Het Landbouwcollectief heeft op 20 november een plan gepresenteerd en daar is tot nu toe eigenlijk niets mee gedaan", zegt melkveehouder René Staal.

"Ze zijn met allerlei noodwetten gekomen. Er is een half miljard beschikbaar gesteld om de landbouw een beetje te saneren", zo vertelt Staal. "Al dat soort zaken bij elkaar, dat steekt."

Tijdens vorige protesten blokkeerden boeren de snelwegen, maar dat is deze keer niet toegestaan. De rit verloopt daarom over de N-wegen en dat is niet een idee vanuit de boeren, benadrukt Staal.

Onderscheid in stikstof

Wat deze boeren betreft, wordt er kritischer naar het stikstofbeleid gekeken. "Ze gooien al het stikstof op één hoop en daar zijn wij het dus beslist niet mee eens. Er wordt ook totaal niet gekeken naar de opname, want onze gewassen nemen stikstof op."

Volgens Staal wordt er geen onderscheid gemaakt tussen zogenoemde 'organische' en 'anorganische' stikstof. "Dat is ook frustrerend en daarom gaan wij weer naar Den Haag."