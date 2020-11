Honderden nieuwe medewerkers: GGD Hollands Noorden opent opleidingscentrum in Opmeer

OPMEER - De nieuwe coronatestlocatie van GGD Hollands Noorden opent vandaag op bedrijventerrein De Veken in Opmeer. Bijzonder is dat hier naast teststraten ook klaslokalen zijn. Dit is namelijk ook het trainingscentrum voor nieuwe medewerkers die bijvoorbeeld aan de slag gaan in de teststraat of in het bron- en contactonderzoek.

"Eerst liet iedereen die dat kon zijn potlood vallen om zich in te zetten voor de coronatests", zegt Katstra vanmorgen op de nieuwe testlocatie in Opmeer. Inmiddels zijn ze op stoom, zo laat hij weten. De nieuwe trainingslocatie moet nog meer zorgen voor een geoliede machine.

Bij de teststraat in Opmeer is een trainingslocatie. - NH Nieuws

Wie nieuw is in het coronateam van de GGD HN, wordt voortaan eerst uitgenodigd in Opmeer. Daar krijg je drie dagen lang een training. "Alle mensen die in het coronateam werken kun je niet zomaar het bos in sturen, die moet je wel van tevoren opleiden om hun taken op een goede manier uit te voeren."

Drie takken van sport

Er zijn drie verschillende richtingen. Zo kun je aan de slag in de teststraat om de monsters af te nemen. Er is een belteam, die allerlei vragen beantwoordt van particulieren, bedrijven of bijvoorbeeld scholen. Maar ook zijn er medewerkers die het bron- en contactonderzoek uitvoeren.

