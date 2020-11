VVD Noord-Holland Noord roept op: 'Open ook XL-teststraat noordelijker dan Amsterdam'

Zoals het er nu naar uitziet, openen zes XL-teststraten in de directe regio van Amsterdam: vier in de hoofdstad zelf, eentje in Vijfhuizen en eentje op Schiphol. Fractievoorzitters in het noorden van Noord-Holland vinden dat onverteerbaar. "Wij roepen minister De Jonge op om de kaart van Noord-Holland eindelijk eens goed te laten bestuderen, en minimaal 1 XL-teststraat uit de Amsterdamse regio te verplaatsen naar een centrale locatie in het gebied Noord-Holland boven Amsterdam."

45 minuten

Volgens De Jonge is het de bedoeling dat iedereen straks op maximaal 45 minuten reisafstand van zo'n XL-teststraat woont, maar volgens de fractievoorzitters is dat met het grote aantal teststraten in Amsterdam niet het geval voor Noord-Hollanders. "In dit gebied wonen honderdduizenden mensen, van Texel en Alkmaar, tot Enkhuizen en Bergen, die niet binnen 45 minuten bij zo'n 'Amsterdamse' XL-teststraat kunnen zijn."

Volgens de ondertekenaars, fractievoorzitters uit Alkmaar, Uitgeest, Texel, Castricum, Heiloo, Opmeer, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik en Stede Broec, is Noord-Holland boven Amsterdam klaarblijkelijk bewust overgeslagen.