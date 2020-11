VLOG: Desi gaat door de West-Friese teststraat

BLOKKER - Is het gewoon een kuchje of toch corona? Een sneltest biedt uitkomst. Desi vraagt zich af wat het verschil is tussen zo'n commerciële test en de test van de GGD. Een manier om daar achter te komen: de test ondergaan.

Bij Manege de Eenhoorn in Blokker is een teststraat ingericht met sneltesten van de producent Nal von Minden. Binnen een uur moet de uitslag van de test bekend zijn. Desi nam de proef op de som en reed de teststraat, op afspraak, binnen.

De kosten voor de test zijn 125,- euro. "Werkgevers die willen dit vaak betalen, want ze hebben eerder hun werknemers weer terug", verteld de afneemster van de test.

Verschil tempo

"Deze testen zijn goedgekeurd door de Duitse overheid en ze gebruiken deze zelf ook", vertelt Henk Jan, van de teststraat, aan de telefoon. Of de GGD deze testen ook kunnen gebruiken? Dat gaan ze binnenkort doen vermoed Henk Jan, "In vergelijking tot commerciële partijen loopt de overheid altijd een stukje achter."

In de auto met traanogen

De angst voor pijn wordt al snel weggenomen bij Desi. "Je kan traanogen krijgen en moeten niezen, maar het hoort geen pijn te doen." Tijdens de test kun je gewoon in de auto blijven zitten en daarna door naar huis. Binnen een uur krijg je de uitslag telefonisch te horen. Of Desi negatief getest is? Dat zie je in de video: