Bovenkarspel krijgt eigen coronateststraat

BOVENKARSPEL - Aan de Middenweg in Bovenkarspel wordt eind deze maand een GGD-teststraat geopend. De locatie is zorgvuldig uitgekozen, want volgens de GGD blijft in het Oosten van West-Friesland het aantal mensen dat zich laat testen achter ten op zichte van de rest van de regio.

Op de testlocatie aan Middenweg 7 worden vier testlijnen ingericht, die plek bieden voor 800 testen per dag. De locatie zal zeven dagen per week geopend zijn. De toekomstige teststraat is de zevende in de regio Noord-Holland Noord. Ook in Opmeer komt er deze maand nog een testlocatie bij.

Burgemeester Ronald Wortelboer van gemeente Stede-Broec is blij met de komst van de teststraat. "De inwoners van onze regio kunnen zich straks dus dichtbij huis laten testen. En dat is in het belang van ieders gezondheid.”