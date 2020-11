Hoe zit het met coronasneltests buiten de GGD om?

"We kunnen niet tegengaan dat er buiten de GGD ook andere sneltesten worden aangeboden. We vinden het van belang dat het veilig en betrouwbaar gebeurt, dus onder andere dat er een arts aan verbonden is, zodat wij de uitslag wel krijgen. Een tweede punt is dat niet alle testen even betrouwbaar zijn. De betrouwbare testen geven aan: corona. Het nadeel is dat een negatieve test niet alleen betekent dat je geen corona hebt."

De GGD raadt dus aan om, als je wel klachten hebt maar een sneltest negatief uit is gekomen, nog wel langs te komen bij een teststraat.

