Dubbele trainersfunctie bevalt Tamerus uitstekend: 'Voor weinig mensen weggelegd'

Het was min of meer een kwestie van tijd totdat de contractverlenging van Tamerus een feit zou zijn. "De club had mij al een paar keer gevraagd hoe ik erin stond, maar vanwege corona vonden we het allebei een beetje ongepast om erover te praten", zegt Tamerus tegen NH Sport. "We hebben het daarom in overleg uitgesteld totdat we weer naar de toekomst konden kijken."

Stabiele tweede divisionist

Naar de toekomst kijken is iets wat HFC al enige tijd doet. De club is druk bezig met de vernieuwing van het sportcomplex. Ook de contractverlenging van Tamerus past in de plannen voor de lange termijn. De afgelopen jaren is HFC onder de 40-jarige oud-prof van Haarlem, Heracles Almelo, NAC Breda en het Griekse AO Trikala erin geslaagd om zich in de tweede divisionist te nestelen. "Eigenlijk willen we op dezelfde voet door. We willen doorgroeien tot een stabiele tweede divisionist met een goede mix van regionale toppers en eigen jeugd."

In de doorstroom van eigen jeugd valt volgens Tamerus nog wel wat winst te behalen. Het eerste van HFC had het afgelopen seizoen regelmatig twee of drie spelers uit de eigen opleiding in het veld staan. "Voor tweede divisie begrippen is dat al aardig wat. Als dat groeit naar vijf of zes, zou ik dat heel mooi vinden."

De hoofdtrainer verwacht dat het nieuwe complex een positieve uitwerking op de jeugdopleiding zal hebben. "Ik denk dat we dan makkelijker onze jeugdspelers kunnen behouden en aan ons kunnen binden."