Koninklijke HFC twee jaar langer door met Tamerus

Tamerus was in het verleden hoofd jeugdopleiding bij Koninklijke HFC, waarna hij vanaf 2018 trainer van het eerste elftal werd. In het seizoen 2018/2019 werd de ploeg van Tamerus knap vierde, terwijl HFC in het seizoen 2019/2020 op de achtste plaats eindigde. In het huidige - door corona onderbroken - seizoen staan de Noord-Hollanders met zes punten op de tiende plaats in de tweede divisie.

Telstar

De Haarlemmer (40), die tijdens zijn loopbaan als voetballer uitkwam voor onder anderen HFC Haarlem, Heracles Almelo en NAC Breda, combineert zijn werkzaamheden als trainer van Koninklijke HFC met de functie van assistent-trainer van Telstar. Daar assisteert hij hoofdtrainer Andries Jonker.