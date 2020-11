Teun Koopmeiners haakt geblesseerd af bij Oranje

ALKMAAR - Het Nederlands elftal moet het de komende wedstrijden stellen zonder Teun Koopmeiners. De middenvelder van AZ heeft te veel last van een blessure en keert terug naar Alkmaar, meldt de KNVB.

Koopmeiners is niet de eerste afvaller bij de ploeg van bondscoach Frank de Boer. Eerder moesten door blessures ook Nathan Aké en Steven Bergwijn al vroegtijdig de handdoek in de ring gooien, terwijl Tonny Vilhena in quarantaine moest na een positieve coronatest. Sven Botman en Ryan Gravenberch werden om die reden als vervangers opgeroepen. Voor Koopmeiners roept De Boer geen vervanger op.

Voor Oranje staan er - na de oefenwedstrijd tegen Spanje (1-1) - nog twee duels in de Nations League op het programma. Zondag speelt het elftal van De Boer thuis tegen Bosnië-Herzegovina (18.00 uur), terwijl er komende woensdag (20.45 uur) een pittige uitwedstrijd bij Polen op het programma staat.

Dani de Wit

Het is voor de tweede keer deze vrijdag dat er een AZ-speler van terugkeert naar Alkmaar. Eerder op de dag werd namelijk bekend dat Dani de Wit met liesklachten kampt en eveneens bij de eredivisionist gaat revalideren.