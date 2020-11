AZ-doelman Marco Bizot debuteert bij Oranje met gelijkspel tegen Spanje

AMSTERDAM - Het oefenduel tussen Nederland en Spanje is geëindigd in een 1-1 gelijkspel. AZ-keeper Marco Bizot maakte zijn debuut, terwijl ploeggenoot Owen Wijndal de assist gaf bij de gelijkmaker van Donny van de Beek.

Oranje had het in eerste helft heel moeilijk met de Spanjaarden. Dat leidde na achttien minuut ook de 0-1 in. Álvaro Morato werd vrij gespeeld, waarna hij Sergio Canales bediende. De speler van Real Betis passeerde Bizot met een diagonaal schot. Daarna redde de doelman een aantal keer goed op afstandsschoten.

Na rust kwamen AZ'er Calvin Stengs en Ajacied Davy Klaassen het veld in. Ajax-verdediger Daley Blind moest al eerder opdraven, omdat Nathan Aké snel uitviel met een blessure.

Gelijkmaker Oranje

Twee minuten na het begin van de tweede helft was het al gelijk. Klaassen opende op Wijndal (foto), waarna de linkervleugelverdediger een voorzet afleverde. Luuk de Jong en Stengs misten de bal, waardoor Van de Beek vrij kwam. De voormalig Ajax-middenvelder knalde hard raak.

