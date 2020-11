AZ'er Dani de Wit terug naar Alkmaar met liesklachten

Het is een aderlating voor de mannen van bondscoach Erwin van de Looi, die na Ryan Gravenberch en Sven Botman (beide overgeheveld naar het Nederlands elftal) nu ook hun topscorer moeten missen. De Wit was in acht EK-kwalificatieduels goed voor tien doelpunten, het meest van alle spelers in de selectie.

Van de Looi roept geen vervanger op voor de wedstrijden tegen de leeftijdsgenoten van Wit-Rusland (zondag 15 november, 14.30 uur) en Portugal (18 november, 20.30 uur). Jong Oranje is inmiddels al geplaatst voor het Europees kampioenschap van volgend jaar in Slovenië en Hongarije.

FC Emmen

Het is nog onduidelijk hoe erg de blessure van De Wit precies is en of de thuiwedstrijd tegen FC Emmen (22 november) voor de middenvelder in gevaar komt.