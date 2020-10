Gravenberch, Ekkelenkamp, Sierhuis en Boadu schieten Jong Oranje naar het EK

Jong Oranje trad zonder bondscoach Erwin van de Looi aan tegen Jong Cyprus. Van de Looi verliet de groep nadat hij positief testte op het coronavirus. Danilo Doekhi, Jordan Teze en Maarten Paes ontbraken om dezelfde reden.

Spelvreugde

Met assistent-bondscoach Marcel Groninger zette Jong Oranje de lijn voort die het ook tegen Jong Gibraltar (5-0 winst) te pakken had. In de openingsfase ging de bal snel rond en spatte de spelvreugde van de beloften af. Het wachten was dan ook op de openingstreffer. Na een half uur kwam die er via Ryan Gravenberch. Na een vloeiende aanval knalde de middenvelder Oranje met een klassieke streep van buiten de zestien op voorsprong.

Jong Oranje trapt gaspedaal in

Na de rust trapte Jong Oranje het gaspedaal nog even flink in. Vijf minuten na rust was Jurgen Ekkelenkamp alert en tikte hij de bal binnen. Oud-Ajacied Kaj Sierhuis schoot op aangeven van Joshua Zirkzee raak en in de 65ste minuut bracht Ekkelenkamp, met zijn tweede van de avond, de score op 0-4. Sierhuis maakte vervolgens ook zijn tweede van de avond. De spits, die afgelopen zomer de overstap naar Stade de Reims maakte, draaide knap weg en maakte de 0-5.

Hattrickheld Sierhuis

Ook invaller Myron Boadu mocht zijn doelpunt meepikken bij Jong Oranje. De AZ-spits, die ook al even bij het grote Oranje mocht aansluiten, schoot fraai raak en bracht zijn moynne weer op één goal per wedstrijd in het shirt van Jong Oranje. Het slotakkoord was voor Kaj Sierhuis, die met een benutte penalty de eindstand op 0-7 besliste.

Oranje gaat in Groep 7 aan kop met 24 punten uit 8 wedstrijden. Omdat Jong België en Jong Noord-Macedonië eerder op de middag al punten lieten liggen in andere EK-kwalificatiegroepen, was Jong Oranje bij winst op Jong Cyprus verzekerd van deelname aan het EK 2021 in Hongarije en Slovenië.

Opstelling Jong Oranje: Scherpen; Zeefuik (Floranus/76), Schuurs (Hoogma/68), Botman, Bakker; Ekkelenkamp (Lang/68), Harroui (Reis/61), Gravenberch; Kadioglu, Zirkzee (Boadu/61), Sierhuis