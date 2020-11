Ajacied Ryan Gravenberch mag zich voor het eerst melden bij Oranje

ZEIST - Bondscoach Frank de Boer heeft Ryan Gravenberch opgeroepen voor het Nederlands elftal. De middenvelder van Ajax meldt zich donderdag bij de groep. Het is voor het eerst dat de achttienjarige Amsterdammer bij de selectie zit.

Dinsdag verliet middenvelder Tonny Vilhena het Nederlands elftal na een positieve coronatest. Met Gravenberch erbij bestaat de selectie van De Boer vanaf donderdag weer uit 24 spelers. Ook Ajacieden Daley Blind, Davy Klaassen en Quincy Promes zitten bij de groep. Net als AZ'ers Teun Koopmeiners, Calvin Stengs, Owen Wijndal en Marco Bizot.

Woensdag traint Gravenberch nog mee met Jong Oranje. Zij bereiden zich voor op de laatste twee EK-kwalificatiewedstrijden. Jong Oranje heeft zich al geplaatst voor het eindtoernooi.

Woensdag treft Oranje in een oefenduel Spanje. Dat duel in de Johan Cruijff Arena begint om 20.45 uur. Bosnië-Herzegovina (thuis) en Polen (uit) zijn zondag en volgende week woensdag de tegenstanders in de Nations League.