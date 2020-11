Bizot mag zich opmaken voor Oranje-debuut tegen Spanje

Naast Bizot, die al meermaals bij de selectie van het Nederlands elftal zat maar nog niet tot speelminuten kwam, is ook Joël Drommel uit Bussum bij Oranje gehaald. Hij werd opgeroepen nadat Jasper Cillessen en Justin Bijlow wegens blessures verstek moesten laten gaan. "Joël heeft een hele goede ontwikkeling doorgemaakt", laat De Boer weten. "Hij is altijd bij Jong Oranje geweest en is daar nu te oud voor. Hij keept een fantastisch seizoen en in samenspraak met keeperstrainer Patrick Lodewijks hebben we besloten om hem in de selectie op te nemen."

