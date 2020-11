Botman opgeroepen voor Oranje als vervanger van Aké

ZEIST - Bondscoach Frank de Boer heeft Sven Botman opgeroepen als vervanger van de geblesseerde Nathan Aké. Voor de in Badhoevedorp geboren verdediger is het zijn eerste uitnodiging voor Oranje. Botman werd eerder dit jaar door de Franse club OSC Lille overgenomen van Ajax .

Woensdagavond hintte De Boer al op zijn keuze voor Botman. "Ik heb wel één iemand in mijn hoofd. Botman is een jongen die aan de deur klopt. Hij speelt in de Europa League en heeft bij Lille nog geen wedstrijd gemist", zei de bondscoach na de oefenwedstrijd tegen Spanje (1-1). Aké viel in het duel met Spanje al na ruim vijf minuten uit met een hamstringblessure. De verdediger van Manchester City werd vervangen door Daley Blind.

De selectie van Oranje bestaat met de entree van Botman uit 24 spelers. Botman had zich woensdag al in Zeist gemeld bij Jong Oranje, dat zich voorbereidt op de laatste twee EK-kwalificatiewedstrijden.

Het Nederlands elftal speelt zondag tegen Bosnië en Herzegovina en woensdag tegen Polen in de Nations League.