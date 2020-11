IJmuidense verkoopt boeken voor goed doel: "Sinds de lockdown niet aan te slepen"

IJMUIDEN - Op de stoep voor haar huis aan de Wijk aan Zeeërweg in IJmuiden zet Milka de Waart elke ochtend zes houten kisten neer, tot de rand gevuld met boeken. Sinds de coronacrisis is de vraag naar haar boeken groter dan ooit en dat komt goed uit, want de opbrengst gaat naar het goede doel.

En dat steentje bijdragen gaat sinds de coronacrisis en de huidige lockdown beter dan ooit tevoren. "De bibliotheek is dicht, mensen zijn meer thuis en hebben het lezen weer helemaal ontdekt. Sinds de uitbraak heb ik 3.500 euro opgehaald, als je bedenkt dat mijn boeken gemiddeld een euro per stuk kosten, dan heb je een aardig beeld hoe druk het bij mij voor de deur is", vertelt De Waart met gepaste trots.

De Waart verkoopt sinds twee jaar boeken via Facebook, maar ook voor haar huis. Alles voor een zacht prijsje, variërend van 50 cent tot een euro. De opbrengst gaat naar de Maarten van der Weijden foundation, de stichting van olympisch kampioen openwaterzwemmen die de Elfstedentocht zwom en komt ten goede aan kankeronderzoek. "Mijn man is genezen van kanker, hij had Non-Hodgkin. Mijn schoonmoeder is overleden als gevolg van een hersentumor, dus ik draag graag mijn steentje bij aan Maartens foundation."

In IJmuiden is het geïmproviseerde boekenstalletje van De Waart inmiddels een begrip. "Mensen komen langs om boeken uit te zoeken, of om een praatje te maken, maar ook om boeken te doneren voor de verkoop." Dat laatste is zeer welkom, want zeker tijdens de lockdown zijn de boeken niet aan te slepen, vertelt ze. "Vooral thrillers van Nederlandse schrijvers zijn heel populair."

De kisten voor haar huis bieden ruimte aan zo'n 150 boeken, afrekenen gaat op goed vertrouwen, de koper doet het verschuldigde bedrag in het potje dat erbij staat. "Ik heb één keer gehad dat iemand twee boeken zonder te betalen had meegenomen. Toen heb ik een heel verontwaardigd berichtje geplaatst op Facebook en 's avonds lagen de boeken weer keurig in de kist. Maar dat was echt de enige keer, meestal is het andersom", zegt De Waart. "Dan zit er meer geld in het potje dan dat er boeken zijn meegenomen."