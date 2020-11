Topdrukte voor Hilversumse bibliotheek: "Iedereen wil nog snel een paar boeken lenen"

Vlak nadat de aangescherpte coronamaatregelen al uitlekte, merkte de Hilversumse bibliotheek al een extra toeloop van mensen. "Normaal hebben we zo'n vijf- tot zeshonderd mensen per dag die langskomen om een boek te lenen, gisteren hadden we er achthonderd", vertelt Witsel. "De hele dag stonden er wel mensen in de rij en vanmorgen waren de eersten er ook weer erg vroeg bij. We zijn vanmorgen om 10.00 uur opengegaan en een uur later waren de eerste 150 bezoekers al geweest."

De drukte komt bovenop de drukte die de bieb de afgelopen weken toch al had. Doordat we meer thuis zitten door het coronavirus, lijkt het erop dat meer mensen boeken aan het lezen zijn. "We hebben het aantal boeken dat je per keer mag lenen ook vrijgegeven. Dat zorgt ervoor dat sommige mensen met hele stapels boeken weer naar buiten gaan."

Alle hens aan dek

Vanwege de drukte is het vandaag alle hens aan dek voor de bibliotheek. "We hebben extra personeel rondlopen om alle drukte aan te kunnen en er voor te zorgen dat alles goed en netjes verloopt. We hebben onder meer een medewerker voor de deur staan om te zorgen dat het wachten voor de deur goed gaat. Er mogen maar dertig mensen tegelijkertijd naar binnen. Dus we houden alles goed in de gaten."

Om zoveel mogelijk mensen de kans geven om boeken te lenen, worden leden van de bibliotheek al een paar dagen gevraagd om zo kort mogelijk binnen te blijven en niet achter de leestafel te gaan zitten. Wie boeken heeft gereserveerd, krijgt de stapel buiten naar zich toegebracht. Daardoor kan er sneller weer een andere wachtende naar binnen.

Boeken langer lenen

De boeken van de bibliotheek zijn door de coronasluiting nu ook langer te leen. "Je leent een boek hoe dan ook voor een maand. Dus dat is nu niet per se een probleem. Maar mochten we over een maand bij wijze van spreken nog steeds dicht zijn, dan mag je je boeken langer houden. Ook als je boeken hebt die je eigenlijk de komende twee weken in moet leveren, hoef je je geen zorgen te maken. Je krijgt geen boete omdat je te laat bent."