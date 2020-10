IJmond Breien beleeft opleving door corona: "Gewoon een heerlijke bezigheid"

SANTPOORT-NOORD - Knutselen, fröbelen, doe-het-zelven: net zoals tijdens de eerste golf, zijn nu ook thuis weer aan het werk. En in veel huiskamers is ook breien aan een revival bezig. Dat merken ze ook in Santpoort-Noord. De donderdagmiddagclub is er populairder dan ooit.

"Het is duidelijk dat er meer belangsteling is voor haken en breien", zegt Elly Schot-Kraan, die als invaller toezicht houdt op de donderdagmiddagbreiclub in dorpshuis Het Terras in Santpoort-Noord. "En ik begrijp dat wel. De mensen hebben meer tijd. Plus het feit dat breien gewoon een erg fijne bezigheid is."

Even verderop in breiwinkel Steek van Wal wordt veel meer wol verkocht dan in het pré-coronatijdperk. "Normaal zie je de verkoop in het voorjaar en de zomer iets teruglopen", zegt Lilian van Gulick. "Maar dit jaar was daar door corona geen sprake van. En met de feestdagen in aantocht zie je het nog verder aantrekken. Mensen zijn al volop bezig met het haken en breien van allerlei kerstversieringen."