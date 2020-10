Boekhandelaar bezorgt leesvoer aan huis: 'Raak in paniek als ik niets te lezen heb'

PURMEREND - Nu cafés, restaurants en veel musea dicht zijn en het steeds kouder wordt, grijpen mensen vaker naar een boek. Boekwinkel Het Leesteken in Purmerend speelt daar tijdens de huidige tweede coronagolf op in door boeken thuis te bezorgen, bij mensen die de straat niet op willen, durven of kunnen.

"Het draagt zeker bij om in deze moelijke tijd inkomen te genereren", vertelt boekhandelaar Henk Schulte die op zijn fiets de boeken langsbrengt. Toch doet hij het vooral om een goede band met zijn lezerskring te onderhouden.

Juist in deze periode van spanning en onzekerheid is het goed om een boek te lezen, vertelt Schulte. "Boeken lezen leidt tot het toevoegen van een nieuwe wereld in je leven. En waar je nu niet kunt rekenen op andere culturele evenementen, kun je wel rekenen op boeken."

'Niet naar de winkel'

De Purmerendse Roos Voik is er superblij mee:"Vanwege de lockdown ga ik niet naar de winkel. Ik vind het niet prettig om nu de straat op te gaan. Ook ben ik slechter ter been. Ik zou echt totaal knettergek worden als ik niets te lezen heb, dan raak ik in paniek."