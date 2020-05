Bibliotheken heropenen deuren: boeken na uitleen 72 uur in quarantaine

HEERHUGOWAARD - Met de juiste voorzorgsmaatregelen mochten bibliotheken vanochtend hun deuren weer openen. Daardoor kunnen boekenwurmen hun drang naar nieuwe verhalen wat stillen, maar een bezoek aan de bieb is nog lang niet als voorheen.

NH Nieuws

Aan de rij van zo'n tien mensen is te zien dat het bezoek aan de bibliotheek gemist werd. De tweede bezoeker geeft zelfs een bosje bloemen aan de eerste medewerker die hij tegenkomt. "Om 11 uur was 'ie open, dus ik dacht dan ben ik er. Ja, ik ben heel blij dat het weer open is", reageert één van de vroege bezoekers.

Dat de maatregelen al zo snel versoepeld zouden worden, kwam voor teamleider Marjan Oosterhof een beetje onverwacht. "Het ging in sneltreinvaart, want we hoorden woensdag dat we maandag weer open mochten. Daar hadden we eigenlijk geen rekening mee gehouden, want we gokten zelf op 20 mei." Kijk hieronder naar de heropening van de bibliotheek in Heerhugowaard (tekst loopt door onder video)

NH Nieuws

In korte tijd is er veel werk verzet om ervoor te zorgen dat de bieb zo schoon mogelijk open kon. Zo worden boeken bij het terugbrengen 72 uur niet aangeraakt. "Het virus blijft een aantal dagen actief op plastic materialen en om de kaft van een boek zit plastic", aldus Oosterhof. Tijdens het eerste uurtje groeit de stapel met boeken in 'quarantaine' al flink. "Het zijn er echt heel veel, je merkt dat mensen een tijd geen boeken konden terugbrengen." Aan de mandjes van bezoekers is te zien hoe erg de leeshonger was. "Normaal zou ik nu ergens in Spanje zitten, maar dat mag allemaal niet meer, dus dan ga je nu nog meer lezen", aldus een bezoeker.