Mantelzorgers in Muiden in het zonnetje gezet: "Nog wel meer maatwerk nodig"

MUIDEN - Mantelzorgers in de gemeente Gooise Meren zijn vandaag extra in het zonnetje gezet op de Dag van de Mantelzorg. Met een gele TukTuk ging welzijnsorganisatie Versa langs de deuren om cadeautassen te bezorgen. Kritiek is er ook: "Waarom alleen op deze dag waardering?", zegt Marjolijn Bruurs van stichting mantelzorgelijk tegen NH Nieuws.