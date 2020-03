Mantelzorgers in de knel door coronavirus: "Stel je voor dat ik nu ziek word?"

MUIDERBERG - De huidige situatie roept bij mantelzorgers veel vragen op. Hoe voorkom ik dat ik de persoon voor wie ik zorg besmet? En wie neemt de zorg over als ik ziek word? Muiderbergse Marjolijn Bruurs is daarom een speciale hulplijn gestart.

Mantelzorgers staan voor een duivels dilemma: blijf ik zorg leveren of houd ik zoveel mogelijk afstand? Muiderbergse Ans Niewöwhner is zelf mantelzorger voor haar zoon Mike en legt uit dat ze eigenlijk geen keus heeft. "Geen zorg leveren is geen optie, want dat houdt Mike niet vol."

Daarnaast is ze bezorgd over de toekomst en probeert ze niet over die scenario's na te denken. "Stel je voor dat ik ziek word, wie zorgt er dan voor Mike? Of stel je voor als hij ziek wordt?", vertelt ze.

Normaal is haar zoon vier dagen op de dagbesteding en werkt Ans. "Sinds maandag is dat ineens pats, boem gestopt. Ik kan dus niet meer naar m'n eigen werk, dus ik zit een beetje in een spagaat." Ze werkt in de zorg en daar is ze hard nodig. Maar daar kan ze nu niet naartoe omdat ze voor haar zoon moet zorgen. "En dat terwijl ik mij daar zo nuttig kan maken."

Hygiëne

Maar ze is ook bang dat Mike het virus oploopt, want hij heeft een slechte weerstand. "Ik wil zijn wereld nu gewoon heel klein houden en de buitenwereld ver weg houden. Dus als ik iemand anders voor Mike laat zorgen ben ik bang dat die het virus mee naar binnen neemt. Dus we zitten nu 24 uur op elkaars lip", zegt ze lachend.

Dagtaak

Ze let heel erg op haar eigen hygiëne. "Het eerste wat ik doe als ik binnenkom is handen wassen. Jassen blijven beneden, schoenen gaan uit. Heel veel dingen in de was, voor m'n gevoel doe ik er dan alles aan", legt ze uit.