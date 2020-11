VLOG: Desi hamstert geen toiletpapier, maar boeken uit de bieb

STEDE BROEC - Vanwege de aangescherpte maatregelen en sluiting van de bibliotheken vanaf morgen, was het vandaag druk in de Westfriese bibliotheek in Stede Broec. Veel mensen kwamen nog snel even boeken halen nu het nog kan.

Ook Desi ging nog even snel op zoek naar een dikke pul, waarmee ze de komende twee weken zoet is. "Een heleboel mensen komen nog snel even wat boeken halen", vertelt medewerkster Loes aan Desi. "Nu het nog kan", lacht een klant. In plaats van de gebruikelijke twee boeken, liggen er nu al drie boeken in het mandje. "Misschien zoek ik er nog een vierde bij. Het is te hopen dat het maar twee weken duurt, maar je weet het niet."

BestelBieb

Tijdens de vorige sluiting is de BestelBieb in het leven geroepen. Hiermee werden de boeken aan huis gebracht. Of dat deze periode weer zo zal zijn? Waarschijnlijk wel, maar voor de actuele informatie moet de website van de Westfriese Bibliotheek geraadpleegd worden.

Of er nog goed boek tussenzat voor Desi? Dat zie je in de video: