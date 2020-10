VLOG: Desi laat zich schminken in Halloween-sfeer! 🎃

Marieke tovert Desi binnen anderhalf uur om tot een sprekend skelet. Eindelijk is Desi Halloween-waardig en gaat zij opzoek naar mensen om te laten schrikken. Benieuwd naar het eindresultaat? Check dat in de video:

Vandaag is het Halloween en hoewel dat dit jaar minder uitbundig gevierd kan worden, wil Desi een keer goed voor de dag komen met een echt angstaanjagend uiterlijk. Ze gaat op bezoek bij Marieke. "Ik hield altijd al van make-up en toen had ik een keer een Halloween-feestje en dacht: laat ik het maar proberen", vertelt Marieke aan Desi.

Halloween is een feestdag die valt op 31 oktober. Traditioneel wordt Halloween vooral gevierd in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Inmiddels heeft het feest ook sterk aan populariteit gewonnen in andere delen van de wereld, met name in Europa, Latijns-Amerika, Australië en Oost-Azië.