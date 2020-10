VLOG: tijd voor Desi om uit haar luie stoel te komen 🤸‍♀️

HOORN - Door het coronavirus werkt Desi, net zoals heel veel anderen, veel vanuit huis. Hierdoor slaat de stappenteller regelmatig alarm, want beweging is een stuk minder vanzelfsprekend. Hoogste tijd om er op uit te gaan en een van de zeven 'beweegroutes' in Hoorn te ontdekken.

Desi kan wel wat beweging gebruiken tijdens de coronacrisis. Tijdens de route komt zij verschillende oefeningen tegen. Voorbeelden van oefeningen zijn schouders draaien, armen optillen, boksen en traplopen. Het kost ongeveer 15 minuten om het rondje bij De Zaagtand af te lopen. De gemeente Hoorn hoopt hiermee bewegen te stimuleren. De opdrachten zijn simpel en kunnen bijna door iedereen worden uitgevoerd.

Zeven 'beweegroutes' in Hoorn

De rondjes zijn te vinden bij Always Forward, Bij Bosshardt, (Leger des Heils), Lindendael, De Waterhoorn, De Zaagtand, Het Fluitschip en Praethuys ’t Slot.

"Ik denk dat het voor mijn leeftijd te zwaar is, want ik loop al met een rollator. Maar ik vind het wel een leuk initiatief", vertelt een mevrouw op straat, die nog niet van het bestaan van de tegels afwist. Het is de bedoeling om het bestaan van de beweegroutes in november breder bekend te maken. De tegels zijn al aangebracht en in de toekomst moeten er ook borden bij de route staan.

Desi nam alvast een voorproefje. Benieuwd of ze het een beetje vol hield? Bekijk dan de video: