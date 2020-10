VLOG: Desi zingt mee tijdens de opnames van een nieuwe kerstsingle

HOORN - Maandag 9 november komt er een nieuwe kerstsingle uit van Rosa Brown & The Merry Bells, getiteld 'Let's Have A Jolly Christmas'. De schrijvers van het lied, Fons Flotman uit Hoorn en Marc Schouten uit Wervershoof, hebben voor de uitvoering vocalisten bij elkaar gezocht uit hun lokale netwerk. Een echte Westfriese productie dus.

Desi ging op bezoek in de studio, tijdens de opnames van de vocalisten. Fons en Marc hopen met dit lied een nieuwe toevoeging te zijn aan het bestaande muzikale kerstlandschap.

Op tijd beginnen

Het idee voor het Kerstnummer is ontstaan in de zomer in de tuin. "Ik wilde een kerstliedje schrijven en het eerste wat ik dacht was: Ho Ho Ho!", vertelt Fons. Om op tijd klaar te zijn voor de Kerst moesten de mannen snel aan de slag.

Grote ambities

De single wordt zowel bij regionale als landelijke radiozenders aangeboden. "We beseffen dat de kans heel klein is dat het landelijk opgepikt gaat worden, maar niet geschoten is altijd mis. Verder is het voor ons, als hobbyisten, gewoon al heel leuk en leerzaam om het proces van een eerste idee tot eindproduct door te maken en samen te werken met diverse vocalisten uit de buurt", aldus de makers.

Radio primeur

De primeur is op maandagavond 9 november tussen 19:00 en 21:00 uur bij de Maandagavond Show op WEEFF Radio. Direct na de uitzending zal de single beschikbaar zijn op alle bekende streaming platforms en verschijnt er een clip op YouTube.





Benieuwd naar een sneakpreview van de single en of Desi een muzikaal steentje heeft bijgedragen? Dat zie je in de video!