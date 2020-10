VLOG: Desi wordt hulpstoker in het Stoommachinemuseum

MEDEMBLIK - Nergens anders staan zo veel nog werkende stoommachines bij elkaar als bij het Nederlands Stoommachinemuseum in Medemblik. Je ziet hem al van ver: de enorme schoorsteen van het voormalig stoomgemaal ‘Vier Noorder Koggen’. Desi had geen idee wat dit was en ging op onderzoek uit.

Desi is aanwezig op een van de stoomdagen, dan wordt de ketel gestookt en draaien de machines. Desi is onder de indruk van de robuuste techniek van vroeger. Terwijl zij het museum binnenloopt, hoor je sissende stoom, voel je de warmte en ruik je de olie.

Het zijn enorme machines en Desi vraagt zich af waarom deze een plekje hebben in het museum. Een van de vrijwilligers, Henk, legt uit waarom dit zo is en samen voeren zij een experiment met stoom uit. "Ik krijg het gevoel dat er iets gaat ontploffen", zegt Desi. Of dit gevoel klopt? Dat zie je in de video.

Diploma 'hulpstoker'

In het museum staan miniatuurstoommachines klaar waarmee kinderen zelf kunnen ontdekken wat stoomkracht doet. Daarnaast mogen de kinderen de stoker helpen het vuur in de ketel brandend te houden en kunnen zo het diploma ‘hulpstoker’ verdienen. Dit diploma wilt Desi natuurlijk ook op haar CV kunnen zetten en helpt een handje mee.