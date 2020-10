VLOG: Italiaanse sterren en Desi in een kerstvideoclip

Het decor van de video? Het hoofdkantoor van Avontuur in Wijdenes, de expert in feestverlichting en kerstdecoraties. Dat de twee Italiaanse sterren in West-Friesland terecht zijn gekomen, klinkt misschien frappant. Toch is er een logische verklaring: Ilja en Katja Smitt uit Hoorn zijn de producers van de cd.

Kölner Weihnachtscircus

Ilja en Katja organiseren onder meer het Kölner Weihnachtscircus in Keulen. Vorig jaar contracteerde zij Giovanni Battista Palmieri en Sara Pretegiani, een internationaal bekend operaduo. Vorig jaar gaven zij de bezoekers van het kerstcircus kippenvel en dat gevoel wordt dit jaar vertaald naar een kerst-cd.

Desi zit al helemaal in het kerstgevoel, dus het decor voelt als een warm bad. De opnames voor de videoclip van het nummer 'X-Mas Adagio' geven Desi zelfs inspiratie voor een eigen clip.

Benieuwd waarom de Italiaanse operasterren juist een kerstnummer willen opnemen in deze tijd? Bekijk dat in de video: